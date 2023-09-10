Yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı ve ilk ders zilinin çalacağı 11 Eylül Pazartesi Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, tramvay bedava mı olacak?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu, özellikle yeni eğitim öğretim döneminin başlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılının 11 Eylül tarihinde başlaması nedeniyle bir dizi önlem aldı. Toplu ulaşımda yoğunluğun önüne geçmek için ek seferler konuldu. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, tramvay bedava mı olacak?

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu ulaşımda yoğunluğun önüne geçmek için ek seferler konurken, pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İstanbul genelinde 11 Eylül Pazartesi günü 4 bin 205 okulda, 2 milyon 496 bin 598 öğrenci ve 126 bin 654 öğretmen ders başı yapacak. Okulların açılması ile birlikte 16 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 300 bin öğrenci taşınacak. Buna göre okulun ilk günü otobüsler ücretsiz olacak.

İETT VE METRO SEFER SAYILARI ARTIRILACAK

İett, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

SERVİSLERE ARABALI VAPURLARDA ÖNCELİK TANINACAK

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM'de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06: 00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.