Yarın Survivor var mı? 25 Mayıs Çarşamba Survivor olacak mı? Yarın Annenin Sırrıdır Çocuk var mı, yok mu? - Haberler

Yarın Survivor TV'de olacak mı? Yarın Survivor yayınlanacak mı? Yarın dizi yok mu? 25 Mayıs Çarşamba günü TV8'de dizi olmayacak mı? İşte ayrıntılar...

YARIN SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Normalde Çarşamba günleri Survivor olmuyordu. Fakat yarın Türk-Yunan ortak ödül oyunu oynanacak. Bundan dolayı ödül oyunu ve ödül görüntüleri yarın TV8'de yayınlanacak.

YARIN ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK VAR MI, YOK MU?

Normalde saat 20:00'da başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yarın yani 25 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak. Ardından Survivor ödül oyunu ekranlara gelecek.

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