Yarın Survivor var mı? 25 Mayıs Çarşamba Survivor olacak mı? Yarın Annenin Sırrıdır Çocuk var mı, yok mu? - Haberler

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Yarın Survivor var mı? 25 Mayıs Çarşamba Survivor olacak mı? Yarın Annenin Sırrıdır Çocuk var mı, yok mu?

Haberler.com - Gündem
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Yarın Survivor var mı? 25 Mayıs Çarşamba Survivor olacak mı? Yarın Annenin Sırrıdır Çocuk var mı, yok mu?

Acun Ilıcalı ada konseyinde yarın ödül oyunu oynanacağını belirtti. Bunun ardından izleyiciler, Yarın Survivor var mı? 25 Mayıs Survivor olacak mı? Yarın Annenin Sırrıdır Çocuk var mı, yok mu? merak etti. İşte detaylar...

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YARIN SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Normalde Çarşamba günleri Survivor olmuyordu. Fakat yarın Türk-Yunan ortak ödül oyunu oynanacak. Bundan dolayı ödül oyunu ve ödül görüntüleri yarın TV8'de yayınlanacak.

YARIN ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK VAR MI, YOK MU?

Normalde saat 20:00'da başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yarın yani 25 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak. Ardından Survivor ödül oyunu ekranlara gelecek.

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