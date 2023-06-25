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Yarın resmi daireler açık mı 2023? Adliyeler Pazartesi günü açık mı? 26-27 Haziran kamu kurumları açık mı, kapalı mı? merak ediliyor. Yarın resmi daireler açık mı 2023? Adliyeler Pazartesi günü açık mı? 26-27 Haziran kamu kurumları açık mı, kapalı mı? gündeme geliyor. Pazartesi günü resmi tatil mi ve 26 Haziran kamu kurumları açık mı araştırılıyor. Yarın resmi daireler açık mı 2023? Adliyeler Pazartesi günü açık mı? 26-27 Haziran kamu kurumları açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

YARIN RESMİ DAİRELER AÇIK MI 2023?

Kurban Bayramı nedeniyle 9 gün tatil yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi tatil konusuna açıklık getirdi. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı resmi tatil değildir. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaya göre bugünlerin idari izin kapsamında olacağını söyledi. Bu nedenle sadece kamu kurumu çalışanları 26-27 Haziran'da idari izinli sayılacaktır.

ADLİYELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması sebebiyle 26 Haziran Pazartesi günü memurlar idari izinli sayılacaktır. Dolayısıyla adliyeler Pazartesi günü kapalıdır.

26-27 HAZİRAN KAMU KURUMLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

İdari izin veya diğer adıyla idari tatilden sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet kurumları yararlanacaktır. Özel sektör çalışanları idari izinden yararlanamayacaktır. 27 Haziran öğleden sonra arefe günü olacağından öğleden sonra bazı işletmeler kapalı olabilir.