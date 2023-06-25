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Yarın resmi daireler açık mı 2023? Adliyeler Pazartesi günü açık mı? 26-27 Haziran kamu kurumları açık mı, kapalı mı?

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Yarın resmi daireler açık mı 2023? Adliyeler Pazartesi günü açık mı? 26-27 Haziran kamu kurumları açık mı, kapalı mı? sorularına yanıt aranıyor. Pazartesi günü resmi tatil mi ve yarın resmi daireler açık mı 2023 soruları gündeme geliyor. Adliyeler Pazartesi günü açık mı? 26-27 Haziran kamu kurumları açık mı, kapalı mı? merak ediliyor. Peki, Yarın resmi daireler açık mı 2023? Adliyeler Pazartesi günü açık mı? 26-27 Haziran kamu kurumları açık mı, kapalı mı?

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Kurban Bayramı nedeniyle 9 gün tatil yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi tatil konusuna açıklık getirdi. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı resmi tatil değildir. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaya göre bugünlerin idari izin kapsamında olacağını söyledi. Bu nedenle sadece kamu kurumu çalışanları 26-27 Haziran'da idari izinli sayılacaktır.

Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması sebebiyle 26 Haziran Pazartesi günü memurlar idari izinli sayılacaktır. Dolayısıyla adliyeler Pazartesi günü kapalıdır.

İdari izin veya diğer adıyla idari tatilden sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet kurumları yararlanacaktır. Özel sektör çalışanları idari izinden yararlanamayacaktır. 27 Haziran öğleden sonra arefe günü olacağından öğleden sonra bazı işletmeler kapalı olabilir.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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