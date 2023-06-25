Yarın resmi daireler açık mı 2023? Adliyeler Pazartesi günü açık mı? 26-27 Haziran kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
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