29 Ekim Pazar gününe denk geliyor ve vatandaşlar hafta sonu otobüsler ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Merak edilenler arasında yer alan Yarın otobüsler ücretsiz mi? Cumartesi, Pazar İETT bedava mı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Vatandaşlar ise Yarın otobüsler ücretsiz mi? Cumartesi, Pazar İETT bedava mı? sorularına yanıt arıyor.

YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28- 29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

KARTLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ GEREK

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği " https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme " linkine de yer verdi.

29 EKİM UÇAK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.