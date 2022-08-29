30 Ağustos'ta İETT ücretsiz mi sorusu merak ediliyor. Toplu taşıma tarifesi ile değerlendirilen günde metrobüs, metro, otobüs ve vapur bedava mı araştırılıyor. Peki, Yarın otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Salı günü otobüsler, metro, marmaray bedava mı?

30 Ağustos'ta yarın toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yarın metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücret tarifesi merak konusu oldu.Peki, Yarın otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Salı günü otobüsler, metro, marmaray bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı kapsamında İETT başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını dair bilgi henüz paylaşılmadı.

Resmi açıklama gelmemesinin yanı sıra geçtiğimiz bayramlarda ücretsiz ulaşımın sağlanması bu bayram için de aynı beklentiyi doğurdu.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İETT, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.