Yarın otobüsler, marmaray, metro ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu ulaşım ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Toplu taşıma yarın bedava mı merak konusu oldu. Peki, Yarın otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alması sebebiyle kamu ve özel kurumlarda çalışanlar bir gün izinli sayılacaktırlar. Tatilde dışarı çıkıp gezmek isteyen vatandaşlar tarafından 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi sorusu araştırılmaktadır. Yarın otobüsler ücretsiz mi merak konusu oldu. Peki, Yarın otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu ulaşım ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'nin son sayısında 30 Ağustos'la ilgili alınan kararlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."