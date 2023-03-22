Yarın oruç var mı? İlk oruca bugün mü kalkılacak, ilk sahur bu gece mi? 23 Mart Perşembe oruç var mı, ilk sahur bu gece mi yarın gece mi?
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Mübarek Ramazan ayına bugün akşam namazı ile birlikte giriş yapmış bulunuyoruz. Ramazan ayının ilk orucu ise yarın tutulacak. İlk sahura ise bugün kalkılacak. Peki, Yarın oruç var mı? İlk oruca bugün mü kalkılacak, ilk sahur bu gece mi? 23 Mart Perşembe oruç var mı, ilk sahur bu gece mi yarın gece mi? Oruç bugün mü yarın mı? İlk oruç ne zaman? İşte detaylar...
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk oruç ve ilk sahur ne zaman vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Yarın oruç var mı? İlk oruca bugün mü kalkılacak, ilk sahur bu gece mi? 23 Mart Perşembe oruç var mı, ilk sahur bu gece mi yarın gece mi? İşte ayrıntılar...
2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir.
Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe
Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günüdür. Haliyle ilk oruç yarın yani 23 Mart Perşembe günü tutulacaktır.
Ramazanın ilk gecesi 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecedir. İlk oruç ise yarın tutulacak. Halilye ilk sahura bu gece yani 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece kalkılacaktır. Allah (c.c.) kabul eylesin...