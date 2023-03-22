Yarın oruç var mı? İlk oruca bugün mü kalkılacak, ilk sahur bu gece mi? 23 Mart Perşembe oruç var mı, ilk sahur bu gece mi yarın gece mi?

Mübarek Ramazan ayına bugün akşam namazı ile birlikte giriş yapmış bulunuyoruz. Ramazan ayının ilk orucu ise yarın tutulacak. İlk sahura ise bugün kalkılacak. Peki, Yarın oruç var mı? İlk oruca bugün mü kalkılacak, ilk sahur bu gece mi? 23 Mart Perşembe oruç var mı, ilk sahur bu gece mi yarın gece mi? Oruç bugün mü yarın mı? İlk oruç ne zaman? İşte detaylar...