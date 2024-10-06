YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü?

7 Ekim Pazartesi (yarın) okullar yarım gün mü? İstanbul'un Kurtuluşu, 6 Ekim Pazar günü coşkuyla kutlandı. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalin sona ermesi ve kazanılan zafer, Türkiye'nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Öğrenciler ise "7 Ekim'de okullar yarım gün mü?" sorusunu merak ediyor. Özellikle 7 Ekim Pazartesi günü beklenen şiddetli yağış da bu konudaki araştırmaları artırdı. Peki, yarın okullar yarım gün mü olacak? 7 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi, dersler devam edecek mi? Detaylar haberimizdedir…

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

6 Ekim Pazar günü, İstanbul'un Kurtuluşu kutlandı. Resmi bayramların ertesi gününün tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak yaşayan öğrenciler, "7 Ekim yarım gün mü?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak Pazartesi günü okullar yarım gün olmayacak, eğitim tam gün olarak devam edecek.

7 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı bölgelerinde düşeceğini bildirdi. İstanbul'da da pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın çarşambadan itibaren yurt genelinden ayrılacağı ifade ediliyor. Şu ana kadar 7 Ekim Pazartesi için resmi bir tatil duyurusu yapılmadı.