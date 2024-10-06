Üye Girişi
Haberler

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü?

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Ekim ne günü, yarın okullar yarım gün mü ve yarın ders işlenecek mi soruları gündeme geliyor. 7 Ekim Pazartesi günü okullar var mı, yok mu ve yarın okullarda ders işlenecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü?

7 Ekim Pazartesi (yarın) okullar yarım gün mü? İstanbul'un Kurtuluşu, 6 Ekim Pazar günü coşkuyla kutlandı. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalin sona ermesi ve kazanılan zafer, Türkiye'nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Öğrenciler ise "7 Ekim'de okullar yarım gün mü?" sorusunu merak ediyor. Özellikle 7 Ekim Pazartesi günü beklenen şiddetli yağış da bu konudaki araştırmaları artırdı. Peki, yarın okullar yarım gün mü olacak? 7 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi, dersler devam edecek mi? Detaylar haberimizdedir…

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

6 Ekim Pazar günü, İstanbul'un Kurtuluşu kutlandı. Resmi bayramların ertesi gününün tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak yaşayan öğrenciler, "7 Ekim yarım gün mü?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak Pazartesi günü okullar yarım gün olmayacak, eğitim tam gün olarak devam edecek.

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü?

7 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı bölgelerinde düşeceğini bildirdi. İstanbul'da da pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın çarşambadan itibaren yurt genelinden ayrılacağı ifade ediliyor. Şu ana kadar 7 Ekim Pazartesi için resmi bir tatil duyurusu yapılmadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Tatil

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı

 Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Şirin elendi mi? Şirin Sadegzade kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 EKİM: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Tarihte bugün ne oldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir? KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasın 1 Milyonuncu soru!
title