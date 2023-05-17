18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kalmasının ardından 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? Yarın okullar yarım gün mü? 18 Mayıs okul yok mu, sorularının yanıtını sizler için derledik. İşte detaylar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kalmasının ardından Yarın okullar yarım gün mü? 18 Mayıs okul yok mu merak edildi. İşte, detaylar…

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri tam gün açık olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil sayılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ile memurlar ve özel sektör de resmi tatil kategorisine giriyor.

18 Mayıs tatil günü değildir.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.