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Yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 6 Haziran okul var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil?

Yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 6 Haziran okul var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil?

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Yarın okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından yarın hangi illerde okul tatil olduğu araştırılıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 6 Haziran okul var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

6 Haziran Salı günü okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. AFAD'ın açıklamasının ardından okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Yarın hangi illerde okullar tatil edildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 6 Haziran okul var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

6 HAZİRAN OKUL VAR MI, YOK MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı" kod uyarısı yapılan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Söke çayı taşma noktasına geldi. İlçede bulunan okullar ise alınan önlemler çerçevesinde tatil edildi.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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