Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında, fırtına İstanbul'da şiddetini artırdı ve bazı binaların çatısı uçtu. Öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. Peki, Yarin okullar tatil mi kar tatili? 27 Kasım Pazartesi (Yarın) okullar tatil oldu mu? İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ KAR TATİLİ? 27 Kasım Pazartesi (Yarın) okullar tatil oldu mu?

İstanbul'da okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek. Olumsuz hava koşulları İstanbul'u etkisi altına aldı; şehir, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor.Peki, Yarin okullar tatil mi kar tatili? 27 Kasım Pazartesi (Yarın) okullar tatil oldu mu?İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ KAR TATİLİ?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 27 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.

27 KASIM PAZARTESİ (YARIN) OKULLAR TATİL OLDU MU?

T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yaptı. Yerlikaya, şehirlere turuncu ve sarı kod verildiğini aşağıdaki gönderi ile açıklamıştı. Ancak yarın (27 Kasım) okulların İstanbul'da tatil olup olmayacağı konusunda İstanbul Valiliğinden bir açıklama gelmedi.