"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar neticesinde 67 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulunuldu. Yarın okullar tatil mi Ankara? (29 Kasım Çarşamba)

29 Kasım okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlı hava sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Yarın okullar tatil mi Ankara?(29 Kasım Çarşamba)

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MEB OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Yarın yani 29 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı henüz açıklama yapılmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım bugün için 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı alan 26 il şu şekilde;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

İŞTE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,

ANKARA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Kasım yarın Ankara'da kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ankara'da kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelirse habere eklenecek.