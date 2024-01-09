YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak okullar tatil edilecek mi? Meteoroloji'den kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece birden düşerken, beklenen kar yağışı da an itibarıyla başladı. Yarın okullar tatil olacak mı ve İstanbul'da okullar tatil edilecek mi sorularına yanıt aranıyor. Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir...

9 OCAK İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil olacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Sıcaklıkların düşmesiyle İstanbul'un özellikle Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Türkiye'ye İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kimi bölgelerde de sulu kar yağışının etkili olduğu ifade edilirken, yağışın etkisiyle trafikte zaman zaman aksamalar oluştuğu kaydedildi.