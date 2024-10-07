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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Ekim okullar tatil edilecek mi, ders işlenecek mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Ekim okullar tatil edilecek mi, ders işlenecek mi?
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Yarın okullar tatil mi haberleri sık sık araştırılırken Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar yarın tatil mi sorusu gündeme geliyor. Bugün okul var mı, tatil mi ve yarın okullar saat kaçta açılacak merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 7 Ekim okullar tatil edildi mi?

Yarın okullar saat kaçta açılacak? Kış aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde hava şartları zorlaşmaya başladı. 7 Ekim Salı günü okullar açık mı ve yarın okul var mı merak ediliyor. Yarın okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlamıştır. Okulların yarın tatil olup olmadığı, valilik veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulabilir. Hava koşulları gibi özel durumlarda, yerel yetkililerin açıklamalarını takip etmek önemlidir.

6 Ekim Pazar günü, İstanbul'un Kurtuluşu kutlandı. Resmi bayramların ertesi gününün tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak yaşayan öğrenciler, "7 Ekim yarım gün mü?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak Pazartesi günü okullar yarım gün olmayacak, eğitim tam gün olarak devam edecek.

Yarın okullar tatil mi? 7 Ekim okullar tatil edilecek mi?

7 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı bölgelerinde düşeceğini bildirdi. İstanbul'da da pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın çarşambadan itibaren yurt genelinden ayrılacağı ifade ediliyor. Şu ana kadar 7 Ekim Pazartesi için resmi bir tatil duyurusu yapılmadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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