Ebeveynler ve öğrenciler tarafından merakla beklenen 'yarın okullar tatil mi?' sorusu araştırılmaktadır. 31 Ekim okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim okul var mı, yok mu?

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı duyurmasının ardından 31 Ekim günü tatil olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında yarın okullar tatil mi sorgulatılıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.

31 EKİM OKUL VAR MI?

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 30 Ekim Pazartesi günü okullar 1 günlüğüne tatil edildi.