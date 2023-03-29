Türkiye, mart ayında yeniden yağışların etkisi altına girdi. Yurdun hemen hemen her bölgesinde yağışlar görülüyor. Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de sağanak yağış, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edilip edilmediği ise merak edildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 30 Mart okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu?

Türkiye, Nisan ayı yaklaşırken yeniden kara kışı yaşamaya başladı. Yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan meteorolojik kaynaklar, aralarında Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde bu gece ve çarşamba günü kar yağışı beklendiğini kaydetti. Öğrenciler ve veliler ise okulların yarın tatil olup olmayacağını merak etti ve Yarın okullar tatil mi? 30 Mart okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Mart günü için okulların tatil edilip edilmediği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

22 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz'de bazı illerimizde kar yağışı görülmeye başlandı. Ayrıca birçok ilimizde de kar yağışı bekleniyor. Sosyal medya platformu Twitter'daki Hava Forum isimli hesaptan kar yağışı beklenen illerin isimleri verildi. Buna göre bu gece ve çarşamba günü 22 ilde kar yağışı bekleniyor.

ANKARA, ESKİŞEHİR, GÜMÜŞHANE...

Yapılan paylaşımda kar yağışı beklenen illerin isimleri verilerek şu ifadeler kullanıldı: "Çıkarın raflardan montları! Bu gece geç saatlerden sonra ve çarşamba kar beklediğimiz bazı şehirler: Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Erzincan.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin değerlendirmelerine göre yarın İç Anadolu bölgesi ağırlıklı olarak kar yağışı görülecek. Kar yağışının yoğun olarak etkili olması bekleniyor.

FIRTINA GELİYOR

Fırtınaya karşı tedbir çağrısı yapan Tekin, şöyle devam etti; "Özellikle yarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlar kuvvetli olacak. Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerdeyse kuvvetli kar şeklinde kendini gösterecek. Bu yeni gelen sistemle birlikte batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerdeyse güneyli yönlerden rüzgar fırtına şeklinde esecek. Yine fırtınaya karşı tedbirli olunmalı. Özellikle doğu kesimlerde rüzgarın zamanla saatte hızı 100 kilometreyi geçebilir."

KUVVETLİ SAĞANAK

Tekin, yağışlı sistemin perşembe günü kuzey iç ve doğu kesimlerde kendini göstereceğini vurgulayarak, "Perşembe günü özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Cuma günüyse Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışları göreceğiz. Batı kesimlerde yağmur, doğu kesimlerdeyse kar şeklinde yağışlar alacağız. Cuma günü Iğdır, Van, Hakkari hattında yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ UZMANI BÖLGE BÖLGE UYARDI

Vatandaşların ve özellikle çiftçilerin zirai dona karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Tekin, şunları aktardı; "Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülke genelinde, Marmara'da kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerdeyse kuvvetli zirai don olayına karşı çiftçilerimizi uyarmak isteriz. Bunun yanında yarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış var. Yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışlarda sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklar, kuvvetli kar yağışının olduğu iç kesimlerdeyse İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalı. Yine doğu kesimlerde çığ riski devam ediyor. Çığ riskine karşı vatandaşlarımızı yarmak isteriz. Bunun yanında güney kesimlerde, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu. Yine toz taşınımına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını isteriz."