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Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?

Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?
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Yurdu etkisi altına yağış nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu?

Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 30 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

DENİZLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Henüz resmi makamlardan diğer illerdeokulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ UYARDI
DOĞU AKDENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların bugün (29.12.2024 Pazar) öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın (30.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA'NIN DOĞUSU İLE ANTALYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu ile 29.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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