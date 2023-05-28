Resmi olmayan sonuçlara göre, 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıllık geleneği değiştirerek bu kez balkon konuşmasını yaptı. Türkiye'nin 28 Mayıs seçimlere gitmesinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi? Seçim sonrası okul var mı? sorularına yanıt aradı.

Yarın okullar tatil mi? merak ediliyor. Türkiye 28 Mayıs Pazar günü seçime gitti. 2. tur seçimlerinden galibiyetle ayrılan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Sandıktan istediği neticeyi alan Erdoğan, 21 yıllık geleneğini değiştirdi. Arama motorlarında ise Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi? Seçim sonrası okul var mı? soruları aratılıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler ile ilgili açıklaması şöyle olmuştu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak."