Yarın okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okul yok mu?

Güncelleme:
Türkiye genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde beklenen yoğun kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Meteorolojik uyarılar ve bölgesel hava tahminleri, tatil kararları konusunda meraklı bekleyişi artırdı. Peki, 27 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

Ekim ayının son haftasında hissedilen ani soğuklar ve karla karışık yağış ihtimali, özellikle Karadeniz'in yüksek ve kırsal bölgelerinde yaşayan aileleri hazırlık yapmaya yönlendirdi. Bu nedenle vatandaşlar, valiliklerden gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. 27 Ekim'de okullar tatil olacak mı? Hangi illerde kar tatili ihtimali bulunuyor? Detaylar haberimizde…

METEOROLOJİ UYARDI

Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.10.2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğu bölgeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Sel, su baskını, ulaşım aksaklıkları ve heyelan gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

27 Ekim Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yoğun sağanak yağış bekleniyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) yağış tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

YARIN (26 EKİM PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkenin kuzeyinde etkili olan soğuk hava, hafta sonu boyunca özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterdi. Bu gelişmeler nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli, "yarın okul var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Henüz valiliklerden resmi tatil açıklaması gelmedi. Güncel durum ve olası tatil duyuruları için resmi kaynakların takip edilmesi önem taşıyor.

