Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?

Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 20 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu

BUÜN BAZI İLLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklama:

ARDAHAN

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildi.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.