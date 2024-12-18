Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?

Yurdu etkisi altına yağış nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz'in doğusu(Rize-Artvin)) Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın(Çarşamba) sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan, açıklarında batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Rize, Artvin ve Ardahan Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlar ile Fırtınaya Dikkat!

18.12.2024 Çarşamba günü Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri (1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklama:

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildi.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.