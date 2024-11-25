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15 ilde daha okullar tatil edildi

15 ilde daha okullar tatil edildi

Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı?

Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı?
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Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Bugün yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı.

Türkiye adeta kara teslim oldu. Ülkenin büyük bir bölümünde yoğun şekilde yağmaya devam eder kar, bir çok şehirde eğitime engel olmaya devam ediyor. 25 Kasım'da birçok şehirde yapılan kar tatili sonrasında 26 Kasım için de şimdiden birçok ilde kar tatili haberi geldi. İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkenin büyük bir bölümünde yoğun şekilde yağmaya devam eder kar, bir çok şehirde eğitime engel olmaya devam ediyor.

MALATYA VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yarın okullar tatil mi?

ORDU VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yarın okullar tatil mi?

MALATYA VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yarın okullar tatil mi?

GÜMÜŞHANE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı?

Açıklamalar devam ediyor, Sayamızı takip edebilirsiniz...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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