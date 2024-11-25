Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı?

Türkiye adeta kara teslim oldu. Ülkenin büyük bir bölümünde yoğun şekilde yağmaya devam eder kar, bir çok şehirde eğitime engel olmaya devam ediyor. 25 Kasım'da birçok şehirde yapılan kar tatili sonrasında 26 Kasım için de şimdiden birçok ilde kar tatili haberi geldi. İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkenin büyük bir bölümünde yoğun şekilde yağmaya devam eder kar, bir çok şehirde eğitime engel olmaya devam ediyor.

MALATYA VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ORDU VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA

MALATYA VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA





GÜMÜŞHANE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamalar devam ediyor, Sayamızı takip edebilirsiniz...