Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı?
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Bugün yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı.
Türkiye adeta kara teslim oldu. Ülkenin büyük bir bölümünde yoğun şekilde yağmaya devam eder kar, bir çok şehirde eğitime engel olmaya devam ediyor. 25 Kasım'da birçok şehirde yapılan kar tatili sonrasında 26 Kasım için de şimdiden birçok ilde kar tatili haberi geldi. İşte detaylar…
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ülkenin büyük bir bölümünde yoğun şekilde yağmaya devam eder kar, bir çok şehirde eğitime engel olmaya devam ediyor.
MALATYA VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA
ORDU VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA
MALATYA VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA
GÜMÜŞHANE VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Açıklamalar devam ediyor, Sayamızı takip edebilirsiniz...