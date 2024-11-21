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Yarın okullar tatil mi 22 Kasım Cuma?

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Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarı yapmasının ardından Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Peki, Yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısı yaptığı Antalya'da Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde cuma günü sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli sağanak yağış ve soğuk hava dalgası yurt genelini esir alırken, ilk tatil haberi de geldi. Her kış şiddetli yağışların yaşandığı Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine; Serik Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş 22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yarın okullar tatil mi?

TURUNCU UYARI NEDİR?

Turuncu kod 'hava durumunun tehlikeli' olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.

Yarın okullar tatil mi 22 Kasım Cuma?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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