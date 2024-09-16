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Yarın okullar tatil mi? 17 Eylül okullar tatil edildi mi?

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Yarın okullar tatil mi haberleri sık sık araştırılırken Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar yarın tatil mi sorusu gündeme geliyor. Bugün okul var mı, tatil mi ve yarın okullar saat kaçta açılacak merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 17 Eylül okullar tatil edildi mi?

Yarın okullar saat kaçta açılacak? Kış aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde hava şartları zorlaşmaya başladı. 17 Eylül Salı günü okullar açık mı ve yarın okul var mı merak ediliyor. Yarın okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okullar, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 9 Eylül 2024 tarihinde açılmıştır. Yarın okulların tatil olup olmadığı, bulunduğunuz ildeki valilik veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulabilir. Eğer hava koşulları gibi özel bir durum söz konusuysa, yerel yetkililerin açıklamalarını takip etmek gerekir.

Yarın okullar tatil mi? 17 Eylül okullar tatil edildi mi?

17 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın için Türkiye genelinde okullar tatil edilmedi. Ancak bazı illerde kötü hava koşulları nedeniyle farklı uygulamalar olabilir. Özellikle Sinop, Zonguldak, Düzce ve Diyarbakır gibi illerde şiddetli yağışlar bekleniyor. Şu ana kadar valiliklerden resmi bir tatil kararı açıklanmadığı için eğitim normal olarak devam edecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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