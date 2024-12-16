Yarın okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?
Yurdu etkisi altına yağış nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu?
Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 17 Aralık Salıgünü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Bugün okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu
METEOROLOJİ UYARDI
Denizlerimizde (Orta Karadeniz) Fırtına Bekleniyor!
Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın (17.12.2024) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
OKULLAR TATİL Mİ
Okulların tatil olup olmayacağı yönünde valiliklerden henüz açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.