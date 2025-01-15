Yarın okullar tatil mi 16 Ocak Perşembe (VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA)?

Meteoroloji yeni haftanın haritasını paylaştı. Kar, sağanak ve dondurucu soğuk havaların etkisi devam ediyor. Kar İstanbul'un kapısına dayandı. Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Peki, 16 Ocak Perşembe Yarın okullar tatil mi?

METEOROLOJİ UYARDI

Trabzon'un Doğusu, Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağmur, Yükseklerinde Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.01.2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 16.01.2025 07.00-17.01.2025 06.00

14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz valiliklerden tatil yönünde açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.