Yarın okullar tatil mi 15 Ocak Çarşamba(VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA)?

Meteoroloji yeni haftanın haritasını paylaştı. Kar, sağanak ve dondurucu soğuk havaların etkisi devam ediyor. Kar İstanbul'un kapısına dayandı. Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Peki, 15 Ocak Çarşamba Yarın okullar tatil mi?

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor.

Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Denizlerimizde (Kuzey Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (12.01.2025 Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.



14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz valiliklerden tatil yönünde açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.