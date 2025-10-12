Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var?

Ekim ayının ortasına gelinmesiyle birlikte Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan soğuk hava dalgası ve karla karışık yağış, öğrenciler ve veliler arasında "yarın okullar tatil mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Karadeniz'in yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle valiliklerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 13 Ekim okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde tatil ihtimali var? İşte tüm detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'nin kuzeyinde etkili olan soğuk hava, hafta sonu itibarıyla özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterdi. Bu gelişmeler üzerine milyonlarca öğrenci ve veli, "yarın okul var mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Ancak 12 Ekim Pazar gecesi itibarıyla hiçbir il valiliğinden resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Yani 13 Ekim Pazartesi günü için Türkiye genelinde okulların tatil edilmesine ilişkin net bir karar henüz alınmış değil.

Valilik kararlarının genellikle akşam saatlerinde veya sabaha karşı açıklandığı göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin valiliklerin resmi hesaplarını ve yerel AFAD bildirimlerini takip etmeleri büyük önem taşıyor.

13 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü için şu ana kadar herhangi bir resmi tatil kararı bulunmamakla birlikte, özellikle Doğu Karadeniz'deki hava durumu gelişmeleri dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ekim tarihli uyarılarına göre; Artvin, Rize ve Trabzon illerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayan öğrenciler ve aileler, 13 Ekim sabahı okulların açık olup olmayacağı konusunda gelişmeleri dikkatle takip etmeli. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, yoğun yağış veya ulaşımı aksatacak düzeyde kar durumunda valilikler tarafından anlık tatil kararları alınabilir.

ARTVİN, RİZE, TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin, Rize ve Trabzon, Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı şehirler arasında yer alıyor. Bu uyarı doğrudan okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Ancak sarı kod, dikkatli ve tedbirli olunması gereken hava olaylarını işaret ediyor.

Bu şehirlerdeki dağlık ve yüksek kesimlerde yaşanacak yağışların, yolları kapatabilecek seviyeye ulaşması halinde, il valilikleri tarafından eğitime ara verilebilir. Şu an itibarıyla bu illerde okulları kapsayan resmi bir tatil kararı bulunmuyor.

Yetkililer, vatandaşların resmi kanallardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini vurguluyor.