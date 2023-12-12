Yarın okullar tatil mi? 13 Aralık Çarşamba MEB okullar tatil mi?

"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar neticesinde Yarın okullar tatil mi ve 13 Aralık Çarşamba MEB okullar tatil mi, araştırıldı.

13 Aralık Çarşambaokulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlı hava sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Yarın okullar tatil mi? 13 Aralık ÇarşambaMEB okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Henüz resmi makamlardan tatil açıklaması gelmedi.