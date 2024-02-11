Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?
Türkiye genelinde kar yağışının başlaması nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından Yarın okullar tatil mi? Sorusu merak edilmekte. Hava durumu nedeniyle 12 Şubat Pazartesi Yarın okullar tatil edilip, edilmediği araştırılıyor. Peki, Yarın okullar tatn tatil olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Hava durumu ile ilişkili olarak valilikler tarafından okulların tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmış değildir. Bu bilgilere göre, 12 Şubat Pazartesi tarihinde okullar tatil değildir.
Yarın okullar tatil mi? Sorusu, kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 12 Şubat Pazartesi günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 12 Şubat Pazartesi tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 12 Şubat Pazartesi tarihinde okullar tatil değildir.