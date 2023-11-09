Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu çalışmıyor. Bu sebeple vatandaşlar resmi tatil günlerini ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım yoklama alınacak mı?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da yoklama alınacak mı? Sorusu gündeme geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı için sayılı gün kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak. Peki, Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım yoklama alınacak mı? İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak.

Yeni akademik yılın ilk yarısı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir. Yarıyıl arası tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü tamamlanacaktır.

10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.