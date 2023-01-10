Ülke genelinde kış şartlarının etkisini artırmasıyla bazı yerleşim yerlerinde tatil kararları alındı. Peki, Yarın okul yok mu, okullar tatil mi? 11 Ocak Çarşamba okul yok mu? İşte, detaylar…

11 Ocak yarın okullar tatil mi ve yarın okul yok mu soruları sıklıkla araştırılıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber yoğun kar yağışı ülke genelinde başladı. 11 Ocak yarın okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? soruları gündemden düşmüyor. 11 Ocak yarın okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? Detaylar haberimizdedir…

11 OCAK ÇARŞAMBA OKUL YOK MU?

Van'da hafta sonu belli aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 10 Ocak'ta okulların tatil edilmesi kararı almıştı.

11 Ocak okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.