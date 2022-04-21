Yarın okul yarım gün mü? Yarın okul var mı, tam gün mü? Cuma günü yarım gün mü?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci 23 Nisan'dan önceki gün olan 22 Nisan'da okul var mı, yarım gün mü sorularına yanıt arıyor. Peki son durum ne, Yarın okul yarım gün mü? Yarın okul var mı? Yarın yarım gün mü?
Yarın yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci 23 Nisan'dan önceki gün olan 22 Nisan'da okul var mı, yarım gün mü sorularına yanıt arıyor. Peki son durum ne, Yarın okul yarım gün mü? Yarın okul var mı? İşte detaylar...
YARIN OKUL YARIM GÜN MÜ?
22 Nisan 2022 Cuma gününe gelmektedir. 22 Nisan resmi tatil değildir ve yarım gün tatil de olmayacaktır. 23 Nisan ise Cumartesi gününe gelmektedir ve resmi tatildir.
KALAN RESMİ TATİLLER 2022
- Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022
- Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022
- Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022
- Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022
- Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022
- Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022
- Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022
- Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022
- Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022
- Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022
- Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022
- Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022
- Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022
- Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022
- Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022
- Cumhuriyet bayramı, Cumartesi, 29 Ekim 2022
- Yılbaşı gecesi
- Cumartesi, 31 Aralık 2022
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