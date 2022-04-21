Yarın okul yarım gün mü? Yarın okul var mı, tam gün mü? Cuma günü yarım gün mü?

Yarın yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci 23 Nisan'dan önceki gün olan 22 Nisan'da okul var mı, yarım gün mü sorularına yanıt arıyor. Peki son durum ne, Yarın okul yarım gün mü? Yarın okul var mı? İşte detaylar...

YARIN OKUL YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan 2022 Cuma gününe gelmektedir. 22 Nisan resmi tatil değildir ve yarım gün tatil de olmayacaktır. 23 Nisan ise Cumartesi gününe gelmektedir ve resmi tatildir.

KALAN RESMİ TATİLLER 2022

Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022

Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022

bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022 Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022

Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022

Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022

Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022

Cumhuriyet bayramı, Cumartesi, 29 Ekim 2022

Yılbaşı gecesi

Cumartesi, 31 Aralık 2022

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