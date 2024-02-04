Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek?

2024-2025 Eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girildi. Ardından, öğrenciler 15 tatil uzayacak mı 2024 sorusuna yanıt arıyor. 19 Ocak 2024'te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak 15 tatilin son haftasına girmiş oldu. Peki, Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek?

YARIN OKUL YARIM GÜN MÜ?

Yarın 4 Şubat Pazartesi, okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelecek olan bir son dakika açıklaması haberimizde paylaşılacaktır.

YARIN OKULA SERBEST Mİ, FORMAYLA MI GİDİLECEK?

4 Şubat Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminde günü okullarda yeni dönemin başlaması ile birlikte okula kurumun uyguladığı üniforma ile gidilecek. Buna göre okulun ilk günü sivil gidilmeyecek, daha önceden bildirilmekte olan okul kıyafeti giyilecek.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.