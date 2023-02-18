Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle Yarın okul var mı? Merak edildi. Okulların bir süre tatil edilmesinin ardından eğitimin ne zaman devam edeceği Yarın okul var mı? Sorusu ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Yarın okul var mı? Yarın okullar açılacak mı, tatil mi? Okullarda son durum ne? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında öğrenciler tarafından merak edilmekte olan Yarın okul var mı? Sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle okulların açılma tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Yarın okul var mı? Yarın okullar açılacak mı, tatil mi? Okullarda son durum ne? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı!

YARIN OKUL VAR MI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer'in gerçekleştirdiği açıklamalara göre, deprem bölgesi olan 10 ilde okullar 1 Mart'ta, 71 ilde ise eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. Ancak Mahmut Özer, deprem bölgesinde okulların açılış tarihinin netlik kazanmadığı değişiklik yapılabileceğini belirtti.