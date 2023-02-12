Kahramanmaraş merkezli depremin meydana gelmesi ile birlikte Yarın okul var mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmekte, internet üzerinde sıklıkla araştırılmakta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında Yarın okul var mı? Sorusunu yanıtladı. Peki, Yarın okul var mı? Son dakika yarın okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Tüm ülkede 7 günlük yas süresinin sonuna yaklaşılması nedeniyle Yarın okul var mı? Sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında son durum merak konusu. Peki, Yarın okul var mı? Son dakika yarın okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılacak?

YARIN OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer, daha sonra gerçekleştirilen bir ikinci açıklama ile birlikte tatilin 20 Şubat tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Buna göre yarın (13 Şubat) okullar bir hafta daha tatil edilmesi nedeniyle açılmayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.