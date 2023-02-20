Yarın okul var mı? SON DAKİKA! Okullar tatil mi oldu?

Hatay'da meydana gelen depremin ardından okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Hangi illerde okulun tatil edildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yarın okul var mı? Okullar tatil mi oldu? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin'de okulların tatil edildi haberinin ardından okullar tatil mi merak konusu oldu. Peki, Yarın okul var mı? Okullar tatil mi oldu? Detaylar haberimizde...

MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay bir kez daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. AFAD, Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi. Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.