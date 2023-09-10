YARIN OKUL VAR MI, DERS İŞLENECEK Mİ? Okullar ne zaman açılıyor, 11 Eylül Pazartesi okul var mı? 2023-2024 MEB takvimi!

Yarın okullar açılacak mı ve 11 Eylül Pazartesi günü ders işlenecek mi soruları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ne zaman açılıyor ve yarın okul var mı gündeme geliyor. 2023-2024 MEB takvimi ve yarın okullar açılıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yarın okul var mı? Yarın ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılıyor? 11 Eylül Pazartesi okul var mı? 2023-2024 MEB takvimi!

Yarın okul var mı ve yarın ders işlenecek mi soruları gündeme geliyor. Okullar ne zaman açılıyor ve 11 Eylül Pazartesi okul var mı merak ediliyor. 2023-2024 MEB takvimi ve okullar ne zaman tatil olacağı araştırılıyor. MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlayacak. Yarın okul var mı? Yarın ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılıyor? 11 Eylül Pazartesi okul var mı? 2023-2024 MEB takvimi! Detaylar haberimizdedir…

YARIN OKUL VAR MI?

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar, 4-8 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

YARIN DERS İŞLENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü ders başı yapacaktır. Ders yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak. Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

11 EYLÜL PAZARTESİ OKUL VAR MI?

11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar ilk ders başlangıcı yapacaktır.

2023-2024 MEB TAKVİMİ

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.