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Yarın okul var mı? 29-30 Mayıs okul tatil mi? Okul ne zamana kadar tatil?

Yarın okul var mı? 29-30 Mayıs okul tatil mi? Okul ne zamana kadar tatil?

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30 Mayıs günü okul olacak mı sorusu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Yarın okul var mı merak konusu oldu. Peki, Yarın okul var mı? 29-30 Mayıs okul tatil mi? Okul ne zamana kadar? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi sebebiyle okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Öğrenciler tarafından yarın okul olacak mı sorusu araştırılıyor. Okulların ne zamana kadar tatil olacağı merak konusu oldu. Peki, Yarın okul var mı? 29-30 Mayıs okul tatil mi? Okul ne zamana kadar? Detaylar haberimizde...

YARIN OKUL VAR MI?

İlk turda hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu sebebiyle, Milli Eğitim'e bağlı okullarda eğitime öğretime bir gün ara verilmişti. 30 Mayıs Salı günü okullarda eğitim öğretime kaldığı yerden devam edilecektir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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