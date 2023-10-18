"19 Ekim 2023 Perşembe okullar milli yas dolayısıyla kapalı mı?" Merak ediliyor. İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir tepki topladı ve milli yas ilan edileceği konuşuldu. Peki ama yarın okul var mı?

YARIN OKUL VAR MI? 19 Ekim 2023 Perşembe okullar milli yas dolayısıyla kapalı mı?

Son dakika haberine göre, Türkiye'de ulusal yas ilan edilmesi kararı alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bugün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini" açıkladı. Peki, YARIN OKUL VAR MI? 19 Ekim 2023 Perşembe okullar milli yas dolayısıyla kapalı mı? İşte detaylar…

YARIN OKUL VAR MI?

Milli yas dönemlerinde, okullar tatil edilmez ve diğer kurumlar normal çalışmalarına devam eder. Resmi bir tatil ilanı olmadığı için tüm kamu kurumları ve özel işletmeler hizmetlerine devam ederler. Ulusal yas süresince bayraklar yarıya indirilir ve eğlence etkinlikleri ertelenir.

19 EKİM 2023 PERŞEMBE OKULLAR MİLLİ YAS DOLAYISIYLA KAPALI MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük milli yas ilan edileceğini açıkladı. Zengin, bu kararın Türkiye'nin bu olaya verdiği önemi yansıttığını belirterek, "Üç günlük milli yas, bu konunun Türkiye tarafından ne kadar ciddi bir şekilde ele alındığının bir göstergesi olacaktır" şeklinde konuştu.

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