Yarın okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Yarın okul var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yarın okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...