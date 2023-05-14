Yarın okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi?
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Yarın okul var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yarın okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy verme işleminin ardından yarın okul olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 15 Mayıs günü okullar tatil mi sorusu araştırılıyor. Peki, Yarın okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu?Yarın okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...
YARIN OKUL VAR MI?
15 Mayıs Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. 16 Mayıs Salı günü okullarda eğitime kaldığı yerden devam edilecektir.