Eğitim ve öğretim yılında ikinci ara tatile giriliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında Cuma günü okulların tatil olup olmadığı yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber yarın okul var mı? 14 Nisan Cuma günü okul var mı, yok mu? 14 Nisan okullar tatil mi? soruları gündeme geldi. Peki, Yarın okul var mı? 14 Nisan Cuma günü okul var mı, yok mu? 14 Nisan okullar tatil mi?

Yarın okul var mı? sorusu merak ediliyor. 2023 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatili öğrenciler tarafından bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında yarın okul var mı? 14 Nisan Cuma günü okul var mı, yok mu? 14 Nisan okullar tatil mi? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

YARIN OKUL VAR MI?

MEB, 14 Nisan Cuma günü son ders zilinin ardından ikinci ara tatile giriyor. Cuma günü okullarda eğitim tam gün devam edecek ve ardından ara tatil başlayacak. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak.