Hatay'da meydana gelen depremin ardından okullar ne zaman açılacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından hangi ilde okulların tatil edildiği araştırılıyor. Peki, Yarın okul tatil mi? Yarın okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yarın okul tatil mi? Yarın okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

YARIN OKUL TATİL Mİ?

Geçtiğimiz akşam Hatay'da meydana gelen depremin ardından Mersin'de okullar 1 gün tatil edilmişti. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.