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Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu?

Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor. Peki, Yarın okul tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu?

Olumsuz hava koşulları yurdun pek çok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Birçok ilden de yarın yani 26 Kasım'da okullar tatil edildi. Peki,Yarın okul tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu?

27 KASIM ÇARŞAMBA BİRÇOK İLDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

SİVAS

Sivas il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

Yarın okul tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu?

BAYBURT

Duyuru: İlimizde olumsuz kış şartlarının etkisinin devam etmesi ve beraberinde buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü İl genelinde eğitim-öğretime (bir) gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür.

Yarın okul tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu?

KAYSERİ

Duyuru: İlimizde yaşanmakta olan kış şartlarının etkisinin gece bu gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle 27.11.2024 tarihinde aşağıda belirtilen açıklama kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur..

Yarın okul tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu?

ORDU

Ordu Valiliği 27 Kasım Çarşamba eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

İşte duyuru:

Yarın okul tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu?

Açıklamalar geldiğinde sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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