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Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü?

Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü?
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2025'e sayılı günler kala, vatandaşlar 31 Aralık'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı planları yapan birçok kişi, bu tarihin resmi tatil sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Peki, Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü?

Yılbaşı tatili yaklaştı. 2025 yılına girmek için artık kısa bir süre kaldı. Yılbaşının gelmesiyle birlikte 31 Aralık Salı gününün tatil olup olmadığı da merak ediliyor.Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü?

YARIN ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Dolayısı ile okullar tatil olmayacak ve dersler normal akışında devam edecek.

İstanbul için açıklama yapıldı:

İstanbul Valiliği, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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