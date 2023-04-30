1 Mayıs tarihin İşçi ve Emekçiler Bayramı olması nedeniyle gündemde Yarın noterler açık mı? Sorusu yer alıyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan 1 Mayıs'a dair araştırmalar devam ediyor. Peki, Yarın noterler açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü noterler açık mı? Yarın 1 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak bilinmekte olan 1 Mayıs Pazartesi günü noterler açık mı? Sorusu, oldukça merak ediliyor ve internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılıyor. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan 1 Mayıs, ülkemizde resmi tatil mi? Peki, Yarın noterler açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü noterler açık mı? Yarın 1 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu nedenle dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününde ülkemizde 1 Mayıs tarihinde eczaneler kapalı olacak ve işlem yapmayacak. 2 Mayıs tarihinde eczaneler hizmet vermekte olduğu sabit mesai saatlerinden devam edecek.

1 MAYIS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Özel sektörde ise tatil olup olmadığı kuruma göre değişmektedir. Kurumlar çalışanlarına 1 Mayıs'ta mesai yaptığında fazla mesai ücreti ödeme uygulaması karşılığında işçi çalıştırabilir.