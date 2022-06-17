Yarın ne sınavı var? 18-19 Haziran yarın hangi sınavlar var? YKS-TYT-AYT sınavı yarın mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınavlar var? Yarınki sınav ne?
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Üniversite sınavlarına sayılı saatler kala vatandaşlar yarın hangi sınav var, sınavın adı ne merak ediyor. Peki, Yarın ne sınavı var? 18-19 Haziran ne sınavı var? YKS-TYT-AYT sınavı yarın mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınavlar var? Bugün sınav var mı? Yarınki sınav adı ne? Yarın sınav saat kaçta, hangi oturum saat kaçta başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. Yarın ne sınavı var? 18-19 Haziran ne sınavı var? YKS-TYT- Ayt sınavı yarın mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınavlar var?
2022 - TYT : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022 - AYT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022 - YDT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
2022 YKS giriş yerleri belli oldu. ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav giriş yerlerine ulaşabilirsiniz.
Üniversite sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ girip YKS'ye hangi okulda gireceğini bulabilirler.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.