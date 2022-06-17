Yarın ne sınavı var? 18-19 Haziran yarın hangi sınavlar var? YKS-TYT-AYT sınavı yarın mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınavlar var? Yarınki sınav ne? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yarın ne sınavı var? 18-19 Haziran yarın hangi sınavlar var? YKS-TYT-AYT sınavı yarın mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınavlar var? Yarınki sınav ne?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Yarın ne sınavı var? 18-19 Haziran yarın hangi sınavlar var? YKS-TYT-AYT sınavı yarın mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınavlar var? Yarınki sınav ne?

Üniversite sınavlarına sayılı saatler kala vatandaşlar yarın hangi sınav var, sınavın adı ne merak ediyor. Peki, Yarın ne sınavı var? 18-19 Haziran ne sınavı var? YKS-TYT-AYT sınavı yarın mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınavlar var? Bugün sınav var mı? Yarınki sınav adı ne? Yarın sınav saat kaçta, hangi oturum saat kaçta başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. Yarın ne sınavı var? 18-19 Haziran ne sınavı var? YKS-TYT- Ayt sınavı yarın mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınavlar var?

2022 - TYT : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022 - AYT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022 - YDT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

2022 YKS giriş yerleri belli oldu. ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav giriş yerlerine ulaşabilirsiniz.

Üniversite sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ girip YKS'ye hangi okulda gireceğini bulabilirler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

Haberler.com - Gündem

AYT TYT YKS Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title