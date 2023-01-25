Mübarek 3 ayların ilk kandili Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı olacak. Regaip kandilini tam gününde idrak etmek isteyenler, Yarın hangi kandil var 2023? Kandil hangi gün, 26 Ocak Perşembe mi 27 Ocak Cuma mı? Regaip kandili gecesi ve günü ne zaman? araştırması yapıyor. Peki, bugün kandil mi, yarın mı kandil? Yarınki kandilin adı ne? Yarın ne kandili var? İşte detaylar...

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Peki, Yarın ne kandili var 2023? Kandil hangi gün, 26 Ocak Perşembe mi 27 Ocak Cuma mı? Regaip kandili gecesi ve günü ne zaman? Yarın hangi kandil var? Yarınki kandilin adı nedir? İşte ayrıntılar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gecedir.

2023 Regaip kandili gecesi : 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gece.

2023 Regaip kandili günü : 27 Ocak Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

26 Ocak Perşembe 2023 Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

17 Şubat Cuma 2023 Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

6 Mart Pazartesi 2023 Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

17 Nisan Pazartesi 2023 Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023

YARIN KANDİL Mİ?

Yarın 26 Ocak 2023 Perşembe 3 ayların ilk kandili yani Regaip kandilidir. Yarın 26 Ocak perşembe günü akşam namazı ile birlikte Regaip kandilini idrak edeceğiz. Regaip kandil gecesi yarın akşam namazı ile başlayacaktır.

YARIN NE KANDİLİ VAR? YARIN HANGİ KANDİL?

Yarın yani 26 Ocak 2023 Perşembe Regaip Kandili'dir. Mübarek 3 ayların ilk Kandili Regaip Kandili'dir ve Recep ayının ilk cuma gecesidir.