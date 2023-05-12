Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun geçen seçim programını cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştireceği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile bitirecek. Bunun ardından vatandaşlar, yarın miting var mı, bugün mitingler son mu? 12-13-14 Mayıs mitingler ne zaman bitecek? Seçim yasakları hangi gün, saat kaçta başlıyor? merak etti. İşte detaylar...

Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Mitingler için son gün ne zaman? 2023 seçim yasakları yarın mı bugün mü başlayacak? merak edilen sorular arasında geliyor. Peki, Yarın miting var mı, bugün mitingler son mu? 12-13-14 Mayıs mitingler ne zaman bitecek? Seçim yasakları hangi gün, saat kaçta başlıyor? İşte bilgiler...

YARIN MİTİNG VAR MI, MİTİNGLER BUGÜN SON MU?

Seçim programı kapsamında liderler 13 Mayıs Cumartesi günü son mitinglerini yapacak. 2023 seçimleri kapsamında yarın tüm liderlerin son seçim programları olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM MİTİNGLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Seçim programları çerçevesinde onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını cumartesi günü İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandıracak.

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR NELER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.