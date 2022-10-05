Yarın metrobüs ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İstanbul'da metrobüs ücretsiz mi merak ediyor. 6 Ekim gününde metrobüs kullanacak vatandaşlar Yarın metrobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim metrobüsler ücretsiz mi? Metrobüsler bedava mı? Merak etti.

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Metrobüsler ücretsiz mi? Yarın metrobüs ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İstanbul'da metrobüs ücretsiz mi merak ediyor. 6 Ekim gününde metrobüs kullanacak vatandaşlar Yarın metrobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim metrobüsler ücretsiz mi? Metrobüsler bedava mı? Merak etti. İşte detaylar...

METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulamasından yararlanmak için İstanbulkart'ın turnikelerde ve validatörlerde okutulması yeterlidir.

*Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.